Эксперты считают, что Россия предлагает Западу перевернуть «крымскую страницу»

4 июня 2014 года Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на встрече с членами Российского совета по международным делам. По мнению дипломатов "Майдана иностранных дел", Россия призывает Запад отказаться от «мучительных дискуссий о поиске общих ценностей» и взаимодействовать на принципах взаимного учета интересов (по определенной аналогии взаимодействия КНР-Запад).

«Майдан иностранных дел» рассматривает этот выступление в качестве определенного зондажа или сигнала, прежде всего США, относительно того, на каких условиях Россия готова к взаимодействию с Западом в «послекрымский» период.

Эксперты считают, что Россия предлагает Западу не начинать новую «холодную войну», а взамен пролистать «крымскую страницу» и сотрудничать в вопросах Сирии, Афганистана, Ирана, Ближневосточного урегулирования, борьбы с терроризмом, наркотрафиком, распространением оружия массового уничтожения, изменения климата и т.д.

"Но при любых обстоятельствах, Россия будет продолжать активную и самостоятельную глобальную внешнюю политику", - комментируют дипломаты.

Также показательно, что пожалуй впервые Украина была названа рядом с другими участниками «Восточного партнерства» (а не СНГ, как это было раньше), ЕС, странами-членами Евразэс и Турцией в качестве отдельного партнера по сотрудничеству в создании «единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана».