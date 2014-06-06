В автобусе, который попал в аварию в Польше, ехали жители Ивано-Франковской области

Одного украинца уже выписали из больницы, еще двое украинцев - в критическом состоянии.

ТСН удалось узнать, что среди погибших и пострадавших в этой аварии, есть жители Ивано-Франковской области. По номеру микроавтобуса удалось выяснилось, что владелец автобуса, скорее всего, именно он был за рулем, житель прикарпатского села Яблоньки.

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Ему сорок лет, у него трое маленьких детей. И он не первый год возил людей за границу на заказ. Также журналисты узнали, что в микроавтобусе ехала еще одна жительница Яблонек. Это 43-летняя заведующая сельским детским садом. Пока неизвестно, выжили ли эти двое в аварии.