В автобусе, который попал в аварию в Польше, ехали жители Ивано-Франковской области
Микроавтобус, который вез граждан Украины из Чехии домой, попал в аварию на Западе Польши. По последним данным, семеро украинцев - погибли, пятеро - ранены.
Одного украинца уже выписали из больницы, еще двое украинцев - в критическом состоянии.
ТСН удалось узнать, что среди погибших и пострадавших в этой аварии, есть жители Ивано-Франковской области. По номеру микроавтобуса удалось выяснилось, что владелец автобуса, скорее всего, именно он был за рулем, житель прикарпатского села Яблоньки.
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Ему сорок лет, у него трое маленьких детей. И он не первый год возил людей за границу на заказ. Также журналисты узнали, что в микроавтобусе ехала еще одна жительница Яблонек. Это 43-летняя заведующая сельским детским садом. Пока неизвестно, выжили ли эти двое в аварии.