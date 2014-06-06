Швеция отмечает важность развертывания миссии Евросоюза в Украине

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом шла речь во время встречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Наталии Галибаренко с директором Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Швеции, послом Стефаном Гуллгреном.

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Швеция осудила факт незаконной оккупации Россией Крыма. Гуллгрен отметил, что Швеция продолжает активно поддерживать Украину как в вопросе противодействия дестабилизирующему влиянию со стороны России в восточных областях Украины, так и в контексте углубления отношений нашего государства с ЕС, в т.ч. с привлечением потенциала инициативы ЕС «Восточное партнерство».

В этой связи была отмечена важность скорейшего подписания экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что стало бы надлежащим ответом на вызовы, с которыми сталкивается Украина во внутреннем развитии и в вопросах обеспечения своей безопасности, суверенитета и территориальной целостности.