У Луценко поняли, что Балога по влиянию почти сравнялся с Ющенко

Глава Секретариата Президента Виктор Балога фактически превратился в человека, по своему влиянию сопоставимого с Президентом Украины, так считает народный самооборонец Олесь Доний. “Виктору Балоге надо отдать должное: он действительно талантливый организатор и сильный управленец. В тот период, когда на Президента было сильнейшее давление, именно он вдохнул "новое дыхание" в Секретариат Президента, который так и не проявил себя как орган власти. Именно он способствовал возобновлению президентских полномочий, сумел организовать кампанию по досрочным выборам, - приводит слова Дония сайт Народной самообороны со ссылкой на интервью нардепа “Сельском вестям”. - Следовательно он (Балога - ред.) фактически превратился в человека, сопоставимого с Президентом по своему влиянию. Именно он вынудил в контексте льгот и привилегий обратить внимание общественности на Секретариат как структуру, которая обходится государству так же дорого, как и Верховная Рада”.

В то же время нардеп считает, что “Секретариат разбухает, приобретает очертания второго кабмина с чрезвычайными полномочиями”. Одна часть депутатов это понимает и выступает с протестами. Другая - не видит необходимости этого делать, заметил Доний. “Следовательно в Украине нет сдерживающих механизмов ни для сохранения морали, ни для сохранения демократии. Кто в этом виноват? По-видимому, все общество, которое хочет "сильной руки".

Среди причин проблем внутри оранжевой команды Доний также назвал кадровые решения, когда “никто и не собирался выполнять какие-то обязательства”. По словам депутата, Вячеславу Кириленко, нынешнему лидеру фракции НУ-НС, как выяснилось, “в действительности никто и ничего не гарантировал. Более того, когда блок принял решение о выдвижении его на должность спикера, было страшное сопротивление со стороны Секретариата Президента. И сам Президент на встрече с фракцией предложил четыре других кандидатуры на эту должность.

Относительно Гриценко, то ему действительно обещали, что он останется в должности министра обороны. Впоследствии об изменении позиции его даже не поставили в известность”.