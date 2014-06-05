Тымчук заявляет о "дырках" на границе с Россией в Луганской области

Руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявляет о "дырках" на российско-украинской границе в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Сейчас появилась информация, которая уже не первый час активно раскручивается, по поводу того, что в Луганске открыто фактически 100 км границы. Мы изучаем сейчас ситуацию. Может, речь идет не о 100 км, но действительно есть участки, которые в настоящее время не обеспечены надлежащим уровнем охраны", - отметил Тымчук.

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По его словам, объяснений пока этому факту нет.

Как напомнил Тымчук, Госпорганслужба заявляет, что за последнее время было создано более 400 блокпостов на восточной части границы, но при этом эксперты видят участки границы, которые пограничники не контролируют. "Более того, производится отвод пограничных подразделений, как это было вчера в Луганской области. Официальная формулировка была, что они перекидываются на усиление границы, ближе к госгранице. Мы этого не наблюдаем, чтобы на этом участке прошло какое-то усиление. Разумного объяснения я не вижу этим событиям", - отметил он.

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По словам Тымчука, Луганская область является единственной областью, где нет рвов на российско-украинской границе. Он не исключает, что причины могут быть в коррупционной составляющей.