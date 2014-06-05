Глава АП рассказал о закрытии украинской границы и совещании Турчинова

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня проведет совещание по обустройству восточной границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский на брифинге.

По его словам, совещание должно начаться в эти минуты в кабинете Турчинова в ВР.

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Отвечая на вопрос о возможности закрытия границы между Украиной и Россией, Пашинский согласился, что без этой меры боевики будут продолжать проникать на территорию Украины.

Вместе с тем, по его словам, нужно понимать то, что закрытие границы – это, фактически, перекрытие участка границы длиной 780 км.

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“Кто-то из журналистов правильно сказал, что нам придется менять концепцию наших отношений с Российской Федерацией. Мы должны понимать, что если мы 22 года рассказывали себе, что граница с РФ безопасна, то сегодня мы должны понимать, что сегодня это та граница, через которую нам перебрасывают внутрь нашего государства оружие, боевиков, наемников, которые убивают наших граждан”, - сказал Пашинский.

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Он отметил, что именно изменению такой стратегии и будет посвящено сегодняшнее совещание у Турчинова.