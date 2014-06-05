ВР создала ВСК по проверке использования перечисленных украинцами средств в поддержку армии

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами Украины, и расходов государственного бюджета Украины, направленных на нужды Вооруженных сил (№4968).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 313 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

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В соответствии с постановлением, ВСК должна провести проверку перечисленных украинцами средств в поддержку ВСУ в рамках программы “Поддержи украинскую армию” в специальный фонд госбюджета в Министерстве обороны и расходов госбюджета, направленных на нужды ВСУ.

Также ВСК должна вытребовать у Минобороны еженедельные отчеты о расходовании этих средств с целью проверки законности данных расходов и установления их целесообразности и соотношения к первоочередным нуждам ВСУ.

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Кроме того, ВСК должна провести проверку прозрачности процедур госзакупок, осуществленных по процедуре закупки у одного участника, которые проводились Минобороны.

По результатам проверки Комиссия должна предоставить отчет — не позже трехмесячного срока со дня принятия этого постановления - об использовании средств.

Срок деятельности ВСК — на время исполнения возложенных на нее задач.

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Как сообщал УНИАН, акция “Поддержи украинскую армию” стартовала в середине марта.

По данным Минобороны, по состоянию на 2 июня в рамках акции на счета министерства от юридических и физических лиц поступило более 128,1 млн грн.