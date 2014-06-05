"Репортеры без границ" призывают защитить украинских журналистов

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится в сообщении организации.

Правозащитники призывают украинскую и российскую власть, а также формирования боевиков, действующих в регионе, способствовать защите и соблюдению прав работников СМИ, независимо от редакционной политики средства массовой информации, который они представляют.

Читайте такжеВ Крыму избили и задержали журналиста и режиссераВ сообщении "Репортеров без границ" упоминаются несколько случаев нападений на журналистов, в частности, задержание 2 июня в Симферополе представителями так называемой «самообороны Крыма» сотрудников независимого «Центра журналистских расследований» Сергея Мокрушина и Владлена Мельникова. Их избили, отобрали телефоны. Впоследствии их забрала милиция и после допроса отпустили.

Также 2 июня в Донецке боевики захватили Александра Брижа - сотрудника издания «Донбасс» и Леонида Лапу из газеты «Вечерний Донецк». Оба журналиста, которых впоследствии отпустили, утверждают, что нападавшие требовали от них повлиять на изменение редакционной политики.

Неизвестной с 10 мая остается судьба украинского журналиста Артема Ларионова. По словам друзей, в последний раз его видели на армейском блокпосту между Славянском и Краматорском. Он освещал деятельность боевиков.