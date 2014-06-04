Безвизовый режим с ЕС требует решения ситуации на Донбассе - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сушко заявил на “круглом столе” «Смогут ли украинцы уже до 2016 года путешествовать в ЕС без виз”.

“Если за год нам не удастся разрешить вопрос войны, то существуют большие вызовы, будут серьезные аргументы против (введения безвизового режима с ЕС — УНИАН)”, - сказал Сушко.

Он напомнил, что в начале 90-х годов единственной постсоциалистической страной, которая имела безвизовый режим со странами Западной Европы, была Югославия.

“Она потеряла безвизовый режим из-за войны”, - отметил Сушко.

Он отметил, что в вопросе введения безвизового режима с Украиной играют роль не только технические критерии, но и в целом восприятие стабильности и тех людей, которые являются носителями паспортов граждан Украины.

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“Здесь завязаны сразу все значимые жизненные интересы Украинского государства и общества в один клубок”, - сказал он.

Сушко отметил, что очень важно, чтобы эти вопросы не стали препятствием, когда ЕС будет готов ввести безвизовый режим с Украиной.

Сушко также отметил, что на сегодняшний день ситуация по введению безвизового режима является благоприятной.

“То, как ЕС дал зеленый свет ко второй фазе (плану действий относительно либерализации визового режима — УНИАН), свидетельствует, что они готовы идти на определенные компромиссы, авансы, при условии, если Украина будет подтверждать готовность к активным действиям, как было продемонстрировано в последнее время”, - сказал Сушко.

Справка УНИАН. Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине План действий относительно либерализации визового режима.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

13 мая 2014 года Верховная Рада приняла ряд законов, необходимых для завершения первой законодательной фазы Плана действий по визовой либерализации, в частности относительно внесения изменений в законодательство Украины в сфере государственной антикоррупционной политики, а также внесения изменений в законодательство относительно предотвращения и противодействия дискриминации и относительно изменений законодательства в сфере защиты персональных данных.