МВД: До сих пор не идентифицировано тело одного человека, погибшего в Одессе 2 мая

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка, отчитываясь о результатах первого месяца работы следствия в уголовном производстве по факту массовых беспорядков в Одессе, проинформировали УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По его словам, чтобы установить личность этого человека, в настоящее время проводится экспертиза его ДНК.Читайте такжеПорошенко договорился с Генсеком Совета Европы активизировать расследование событий на Майдане и в Одессе

Также следователи ожидают результаты экспертиз для того, чтобы установить наличие в здании такого вещества, как хлороформ, сказал он.

Мамка заявил, что после проведения судебно-медицинских экспертиз, окончания пожарно-технической, строительно-технической по помещению будет назначение комплексной экспертизы с привлечением иностранных специалистов, которые предоставят конкретные выводы: какая причина, какое наличие, что именно повлекло быструю смерть потерпевших.

Всего, по его словам, по делу допрошено более 340 граждан, назначено больше 80 экспертиз. Часть потерпевших обращалась к медикам за помощью, скрыв свои персональные данные. Милиционерам приходится устанавливать всех пострадавших в трагедии, однако они отказываются от процессуального статуса потерпевших, отметил представитель МВД.Читайте такжеВ одесский Дом профсоюзов заранее занесли взрывчатые вещества - Парубий

Он сообщил, что следователями с момента начала расследования назначено более 80 экспертиз. Первые выводы уже начали поступать, однако основную массу результатов исследований правоохранители ожидают в период с 10 по 15 июня. Среди них – и выводы судебно-медицинских экспертиз, которые должны дать ответы на вопрос о причинах гибели людей, чьи тела были найдены после массовых беспорядков в одесском Доме профсоюзов.