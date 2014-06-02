Один человек убит в результате штурма террористами Шахтерского райотдела милиции

"Один человек убит, второй – ранен. Оба - обычные прохожие", - сообщил источник "ОстроВа" в правоохранительных органах. Читайте такжеТеррористы захватили начальников Амвросиевского райотдела и Торезкого горотдела милиции

По его словам, все здание райотдела изрешечено. Весь личный состав Шахтерского РО вывезли в Горловку, где в захваченном здании Горловского горуправления милиции находится один из штабов террористов.