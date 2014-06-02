Один человек убит в результате штурма террористами Шахтерского райотдела милиции
15:31, 02 июня 2014Политика
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Один прохожий убит и еще один ранен в результате штурма боевиками ДНР Шахтерского райотдела милиции.
Один человек убит в результате штурма террорисами Шахтерского райотдела милиции/ REUTERS
"Один человек убит, второй – ранен. Оба - обычные прохожие", - сообщил источник "ОстроВа" в правоохранительных органах. Читайте такжеТеррористы захватили начальников Амвросиевского райотдела и Торезкого горотдела милиции
По его словам, все здание райотдела изрешечено. Весь личный состав Шахтерского РО вывезли в Горловку, где в захваченном здании Горловского горуправления милиции находится один из штабов террористов.
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