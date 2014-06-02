В Волновахе похитили депутата городского совета

Об этом УНИАН рассказал его сын Сергей.

«Сегодня в 10 утра, когда мой отец подъехал на работу, двое вооруженных мужчин в балаклавах на темном автомобиле «Вольво» с номерами "518-45 ЕН" забрали его из личного автомобиля. При этом, ни саму машину, ни личные вещи отца не трогали», - рассказал он.

Читайте такжеНа Донетчине похитили члена окружной избирательной комиссии от "ВО "Свобода"- СМИПо словам Сергея Обидченко, родственники сразу обратились в местные правоохранительные органы, так как запомнили номерной знак автомобиля похитителей. Однако правоохранители, приняв заявление о пропаже человека, ничего конкретного пообещать не смогли. «Единственное, по данным милиции, этот темный «Вольво» видели в Ольгинке, когда он, видимо, направлялся в сторону Донецка», - сказал Сергей.

Сын похищенного допускает, что отца могли задержать из-за него, так как «отец не занимал никакой открытой позиции против ДНР, а я просто занимаю проукраинскую».

На данный момент Сергей пытается выйти на представителей ДНР, чтобы узнать о судьбе своего отца и освободить его. «Пока никаких сообщений о возможном выкупе ко мне не поступало», - подытожил он.