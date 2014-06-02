Трансляция пресс-конференции «Как выполняется закон об оккупированных территориях»

На пресс-конференции в УНИАН, в частности, будут подняты такие вопросы: Как выполняется этот закон? Что должны делать стороны процесса? Участники: Павел Петренко, министр юстиции Украины, Георгий Логвинский, адвокат, председатель Экспертного совета Министерства юстиции Украины - советник министра, Аркадий Бущенко,адвокат, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.