Трансляция пресс-конференции «Как выполняется закон об оккупированных территориях»
14:32, 02 июня 2014Политика
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Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» предусматривает обязанность органов прокуратуры и судов принять меры по изменению подсудности и подследственности дел, остались не рассмотренными на оккупированной территории АР Крым.
Крым, сейчас, временно оккупирован войсками России / REUTERS
На пресс-конференции в УНИАН, в частности, будут подняты такие вопросы: Как выполняется этот закон? Что должны делать стороны процесса? Участники: Павел Петренко, министр юстиции Украины, Георгий Логвинский, адвокат, председатель Экспертного совета Министерства юстиции Украины - советник министра, Аркадий Бущенко,адвокат, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.
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