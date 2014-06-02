Ядерный потенциал России зависит от Украины - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Одной из таких ракет-носителей является "Воевода". Это межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования. Она единственная способна преодолеть противоракетную оборону США. 83% российских боеголовок переносят именно эти ракеты-носители. Но "Воевода" изготовлена в Украине.

Сам носитель, система боевых блоков индивидуального наведения, а их 10 в каждой ракете, а также система управления - украинские. Разработчиком ядерного щита России является Днепропетровское КБ "Пивденнэ". А изготовлены "Воеводы" на Днепропетровском "Пивденмаше".

Читайте такжеРоссия решила списать все неудачные пуски Протона на саботажСупернадежную систему наведения, которая способна работать даже в условиях ядерных взрывов и стоит на вооружении России, создал харьковский "Хартрон".

Еще одну ракету, которую на Западе называют "Сатана", тоже разработали в Украине. Ее запускают сложным минометным стартом.

Все это страшное и мощное оружие, которым Кремль в последнее время угрожает миру, изготовлено в период 70-х и 80-х годов и требует постоянного технического обслуживания. За "Воеводами" до недавнего времени ухаживали специалисты КБ "Пивденнэ" и завода "Пивденмаш". Только благодаря этому ракеты, чей срок годности истек десятилетия назад, до сих пор в рабочем состоянии.

Но если украинские специалисты прекратят их обслуживать, Россия потеряет весь ядерный арсенал. Ракеты в лучшем случае не полетят.