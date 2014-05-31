В Антраците боевики похитили гаишника и требуют за него миллион гривень

16:47, 31 мая 2014
Политика
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Вчера в Антраците был похищен Давиденко Владимир, работник ГАИ, 1987 г.р.

Бойовики продовжують викрадати людей / REUTERS
Сообщение by Евромайдан SOS.

Об этом Евромайдан SOS сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

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"Владимир был схвачен антрацитскими боевиками, которые требуют от семьи 1 млн. грн за освобождение мужа", - говорится в сообщении.

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