В Антраците боевики похитили гаишника и требуют за него миллион гривень
16:47, 31 мая 2014Политика
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Вчера в Антраците был похищен Давиденко Владимир, работник ГАИ, 1987 г.р.
Сообщение by Евромайдан SOS.
Боевики продолжают похищать людей / REUTERS
Об этом Евромайдан SOS сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
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"Владимир был схвачен антрацитскими боевиками, которые требуют от семьи 1 млн. грн за освобождение мужа", - говорится в сообщении.
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