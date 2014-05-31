Гендиректора меткомбинатов Ахметова хотят вызвать «ДНР» на публичный разговор

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО ”Метинвест холдинг”, с такой инициативой они выступили во время эфира на мариупольском телеканале «Сигма».

«Представители так называемой ДНР ведут в Мариуполе по сути войну против горожан, осуществляя подрывную деятельность против металлургических предприятий под прикрытием «народных» лозунгов», - говорится в сообщении.

По словам Генерального директора ММК имени Ильича Юрий Зинченко, «откровенный разговор - «лицом к лицу» - позволит каждому мариупольцу здраво оценить ситуацию. И, сделав выводы, понять – среди нынешних представителей ДНР нет ни одного лидера, который в состоянии реально руководить судьбой города, судьбой металлургических предприятий на благо мариупольцев».

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В свою очередь, генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили считает, что у «представителей ДНР сегодня не существует фактов, которые могут подтвердить их высказывания и оправдать их действия».

«Мы готовы опровергнуть каждое лживое обвинение. Нам есть что сказать мариупольцам, чтобы доказать свою правоту. Продолжение эскалации военного конфликта, партизанская война против заводов, распространение лживых слухов, призывы к национализации комбинатов – вот то, что они предлагают. Чего они этим добиваются? Каким видят реальное будущее Мариуполя? Пусть дадут конкретные ответы. Нужно показать людям объективную ситуацию – это очень важный фактор, способный заблуждающимся открыть глаза на бесперспективность пути, которым предлагают идти самопровозглашенцы от ДНР», – подчеркнул руководитель «Азовстали».

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Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков. Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,2 млн тонн стали (цель – достигнуть 7 млн тонн стали в год), более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом. Комбинат производит трубы и плоский прокат из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления труб магистральных трубопроводов, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций ответственного назначения; горячекатаные толстые и тонкие листы и полосы, в т.ч. травленые; холоднокатаные, в т.ч. оцинкованные тонкие ленты, листы и полосы, в т.ч. для холодной штамповки, изготовления профнастила и др.

МЕТИНВЕСТ – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости, от добычи железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Группа Метинвест состоит из Металлургического и Горнодобывающего дивизионов. Согласно стратегическому видению Группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечивать доходность инвестиций выше отраслевых стандартов. В 2013 году Группа получила US$12,8 млрд выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила 18%.