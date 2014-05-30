Силовики помешали боевикам прорваться из Славянска в сторону Красного Лимана

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, об этом заявил командующий Нацгвардии Степан Полторак.

По словам Полторака, боевики напали на один из блокпостов, который по своим природным расположением имел некоторые уязвимости. Украинские силовики, зная об этом факте, устроили засаду и нанесли потери нападающим.

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«Попытка прорыва из Славянска в сторону Красного Лимана была отбита. Они понесли серьезные потери в живой силе, в транспорте. Вооружение и экипировка, которые в них есть, достаточно серьезные, однако они им не помогли», - отметил Полторак.

Он подчеркнул, что на сегодня Национальная гвардия получила и продолжает получать достаточное количество экипировки и военной техники, что позволяет вести эффективные антитеррористические действия.