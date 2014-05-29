Бразилия придает особенно важное значение отношениям с Украиной - МИД

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Бразилии передал личное приветствие Президента Бразилии Дилмы Руссефф новоизбранному Главе украинского государства Петру Порошенко и от имени бразильской стороны выразил высокую оценку успешному проведению выборов в Украине 25 мая 2014 и демократическому характеру их течения.

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«Бразилия оказывает особенное значение отношениям с Украиной и заинтересована в дальнейшем расширении нашего сотрудничества, которое имеет стратегический характер», - подчеркнул заместитель МИД Бразилии. По его словам, Бразилия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает все соответствующие международные усилия, направленные на мир и безопасность в нашем регионе.

Лубкивский проинформировал своего коллегу о последнем развитии событий в Украине, успешном ходе демократического волеизъявления людей и усилия нашего государства для преодоления угрозы международного терроризма в отдельных районах востока Украины и противодействия российской агрессии, что составляет значительную опасность для международного мира и безопасности.

Как отметил заместитель украинского МИД, и Украина, и Бразилия разделяют позицию всего цивилизованного сообщества, главным ключом к преодолению нынешних вызовов является безусловное соблюдение фундаментальных принципов международного права и цивилизованных отношений между государствами. «Украина рассчитывает на мировую солидарность, которая неизбежно заставит российские власти исправить драматическую ошибку своей истории и вернуться к нормам международного права и отношений», - подчеркнул Лубкивский. Во время беседы были обсуждены актуальные вопросы украинско-бразильских отношений и общие стратегические проекты сотрудничества. Украинская сторона была также проинформирована о ходе подготовки к предстоящему саммиту государств БРИКС, который пройдет в бразильском городе Форталеза 15 июля 2014.