СБУ передаст Меджлису документы о депортации крымских татар 1944 года

Завтра, 29 мая 2014, состоится передача Отраслевым государственным архивом СБУ представителям Меджлиса документов о депортации крымскотатарского населения из Крыма 1944 года.

Об этом сообщает Правительственный портал. Участие в передаче документов примут лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и директор Архива СБУ Игорь Кулик.

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