СБУ передаст Меджлису документы о депортации крымских татар 1944 года

22:29, 28 мая 2014
Политика
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Завтра, 29 мая 2014, состоится передача Отраслевым государственным архивом СБУ представителям Меджлиса документов о депортации крымскотатарского населения из Крыма 1944 года.

Татари отримають документи про депортацію 1944 року / УНІАН

Об этом сообщает Правительственный портал.

Участие в передаче документов примут лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и директор Архива СБУ Игорь Кулик.

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