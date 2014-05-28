СБУ передаст Меджлису документы о депортации крымских татар 1944 года
22:29, 28 мая 2014Политика
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Завтра, 29 мая 2014, состоится передача Отраслевым государственным архивом СБУ представителям Меджлиса документов о депортации крымскотатарского населения из Крыма 1944 года.
Татары получат документы о депортации 1944 года / УНИАН
Об этом сообщает Правительственный портал.
Участие в передаче документов примут лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и директор Архива СБУ Игорь Кулик.
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