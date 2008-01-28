В НУ-НС считают, что Семенюк вцепилась в должность как вошь в тулуп

“Я понимаю, что личная жизнь Семенюк крайне важный вопрос для всего земного шара. Все уже вторую неделю обсуждают замужество большого политического деятеля - госпожи Семенюк. Но, кроме ее личной жизни, нас все же интересует вопрос работы Фонда государственного имущества и обеспечения прозрачной приватизации”.

Об этом в интервью Официальному сайту Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” сказал народный депутат от фракции НУ-НС Павел Жебривский, комментируя последние заявления Валентины Семенюк о том, что она не собирается писать заявление об увольнении с должности председателя ФГУ.

Жебривский заметил, что “этот вопрос будет решаться независимо от того, напишет Семенюк заявление, или нет”. “Она должна быть освобождена от этой должности. И держаться за должность как вошь за тулуп – это неэтично”, - подчеркнул Жебривский.

“Политическая сила Семенюк обанкротилась, и на ее месте, любой ответственный политик в таком случае должен написать заявление об увольнении. Но, если она не хочет делать этого сама, мы сделаем это на сайте Верховной рады”, - отметил Жебривский.