ЦИК обработала 98,66% электронных протоколов: у Порошенко 54,69% голосов, у Тимошенко - 12,82%

Порошенко лидирует с 54,69% голосов после обработки 98,66% электронных протоколов.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в информационно-аналитической системе “Выборы”.Читайте такжеОбама поздравил Порошенко с высоким результатом на выборах Согласно данным по обработанным электронным протоколам, Петр Порошенко набрал 54,69% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,82%, Олег Ляшко - 8,33, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,22%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%.

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