В Киеве и области около 600 беженцев из Крыма могут остаться без жилья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель благотворительного фонда “Крымские беженцы” Николай Подоляка.

Он отметил, что 1 июня заканчивается оплаченный срок проживания вынужденных поселенцев из Крыма на семи объектах в столице и области, и поэтому существует риск, что 1 июня этих людей попросят освободить помещения.

Подоляка сообщил, что до этой даты проживание было оплачено при содействии Общества Красного Креста и местной власти. Однако в дальнейшем перспективы беженцев не определены.

Читайте такжеНа сегодняшний день из Крыма выехали 4313 семей Подоляка также отметил, что переселенцы из Крыма намерены обратиться к Верховному комиссару ООН по делам беженцев и в Общество Красного Креста с просьбой о помощи, поскольку столкнулись с проблемой отсутствия жилья, а кое-где и средств к существованию.

В свою очередь председатель общественной организации “Крымский центр делового и культурного сотрудничества “Украинский Дом” Андрей Щекун отметил, что государство не решило комплексно проблемы беженцев из Крыма, в основном это касается жилья и работы.

Он сообщил, что в настоящее время на континентальной территории Украины находятся около 14 тысяч бывших жителей Крыма, и это лишь те, кто зарегистрировался как вынужденный переселенец, а фактически их больше, около 16-18 тысяч. Многие из них не имеют даже временного жилья. В частности, в Киеве вынужденных переселенцев насчитывается около 2 тысяч. Основной проблемой для них является жилье и работа.

Читайте такжеЖители Крыма продолжают выезжать за границу из-за опасения преследований - пограничникиКоординатор общественного движения “Евромайдан-Крым” Сергей Ковальский заявил, что на первом съезде вынужденных переселенцев из Крыма было принято решение объединить общественные движения переселенцев в координационный совет для отстаивания своих прав.

Как сообщал УНИАН, по данным Управления ООН по делам беженцев, количество внутренних беженцев в Украине достигло 10 тысяч человек.

В Киеве размещением беженцев занимается Городской координационный центр по решению вопросов, связанных с размещением и жизнеобеспечением жителей Автономной Республики Крым.

Беженцев, которые обращаются в центр, размещают на базах отдыха, в общежитиях и гостиницах. Кроме того, специалисты центра предоставляют консультации по разнообразным вопросам переселенцам и из других регионов Украины.