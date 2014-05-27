Меркель поздравила Порошенко с высоким результатом на выборах

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщил УНИАН пресс-служба Порошенко.

По его словам, главной темой общения стали президентские выборы в Украине и будущее развитие отношений Украины с Германией и ЕС. Меркель отметила важность проведения честного и прозрачного процесса волеизъявления и поздравила лично Порошенко с высоким результатом.

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Кроме того, Порошенко и Меркель отметили важность реализации совместных программ по созданию рабочих мест на Донбассе. Особое внимание стороны уделили вопросу скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины.

Также Меркель проинформировала Порошенко о результатах заседания Европейского совета на уровне глав государств.

В свою очередь, лидер президентской гонки отметил последовательную позицию Германии и поблагодарил лично канцлеру за поддержание стабильности и европейского курса Украины.