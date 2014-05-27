В Донецке отменены занятия в школах в районе боевых действий

Об этом сообщает сайт городского совета Донецка.

"27 мая в школах Киевского района, приближённых к аэропорту и железнодорожному вокзалу, учебные занятия для школьников отменены! По возможности просьба оставить детей дома!", - говорится в сообщении.

Также горсовет сообщил, что для тех, у кого нет возможности оставить детей дома, при школах будут работать дежурные группы.

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"Просьба ко всем жителям города сохранять максимальное спокойствие и по возможности ограничить передвижения в районе аэропорта и железнодорожного вокзала!", - говорится в сообщении горсовета.