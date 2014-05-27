В Донецке отменены занятия в школах в районе боевых действий
Сегодня, 27 мая, отменены занятия в школах Киевского района, приближённых к аэропорту и железнодорожному вокзалу, ставшими ареной боевых действий.
Об этом сообщает сайт городского совета Донецка.
"27 мая в школах Киевского района, приближённых к аэропорту и железнодорожному вокзалу, учебные занятия для школьников отменены! По возможности просьба оставить детей дома!", - говорится в сообщении.
Также горсовет сообщил, что для тех, у кого нет возможности оставить детей дома, при школах будут работать дежурные группы.
Читайте такжеМы думали, что это будет короткий обмен огнем, а увидели войну - польская журналистка из ДонецкаУчителя школ Киевского района должны были в течение вечера в телефоном режиме связаться с родителями для разъяснения ситуации.
"Просьба ко всем жителям города сохранять максимальное спокойствие и по возможности ограничить передвижения в районе аэропорта и железнодорожного вокзала!", - говорится в сообщении горсовета.