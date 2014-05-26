Ляшко назвал три главные задачи нового Президента

Об этом политик заявив в комментарии Gordonua.com.

«Первоочередная задача нового президента – это борьба с терроризмом на востоке Украины, защита территориальной целостности страны», - сказал Ляшко.

«Нужно выбить террористов из Донбасса и не забывать о Крыме. Нельзя забывать о народе Крыма, о крымских татарах. Сейчас нужно создать в Крыму штаб национального сопротивления, как это было во времена Второй мировой войны. Необходимо вернуть нашу территорию – Крым», - отметил глава Радикальной партии.

По его мнению, реформировать нужно также законодательную ветвь власти.

Читайте такжеLe Monde: Олигарх Порошенко вселяет надежду во время хаоса«Второе. Новый президент должен незамедлительно распустить парламент и внести в Верховную Раду законопроект об импичменте. Если вдруг президент начнет становиться Януковичем, то не нужно будет опять собирать Майдан, президента можно будет отстранить от власти в порядке четкой и понятной процедуры импичмента», - заявил Ляшко.

Будущему президенту, по его словам, не стоит забывать и об экономических реформах.

«Крайне важным является экономический пакет реформ. Стране необходим новый налоговый кодекс и целый ряд других важных экономических законов. Думаю, что Порошенко, как специалист в экономике, это прекрасно понимает», - подчеркнул Ляшко.