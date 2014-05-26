ЦИК обработала 90,01% протоколов: Порошенко набрал 54,22%, Тимошенко - 13%
20:26, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 19.25 обработала 90,01% электронных протоколов УИК.
ЦИК обработала 90,01% электронных протоколов / pravo-znaty.org.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует информация, обнародованная в информационно-аналитической системе “Выборы”.
Согласно данным обработанных электронных протоколов, Петр Порошенко набрал 54,22% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 13%, Олег Ляшко - 8,43, Анатолий Гриценко - 5,42%, Сергей Тигипко - 5,27%, Михаил Добкин - 3,18%, Вадим Рабинович - 2,27%.
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Все остальные кандидаты набрали меньше чем по 2% голосов.
В целом проголосовали 15 млн 915 тыс. 770 человек.
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