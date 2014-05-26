Турчинов поздравил Порошенко с избранием на пост президента
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Петра Порошенко с избранием президентом, поскольку предварительный подсчет голосов дает основания считать, что выборы главы государства состоялись в первом туре.
Об этом он сказал в своем обращении на канале “Рада”.
Турчинов отметил, что несмотря на усилия врагов сорвать избирательный процесс и втянуть страну в войну, гражданское противостояние, украинский народ продемонстрировал свою политическую зрелость, патриотическую позицию, стремление к миру и стабильности.
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“Выборы состоялись во всех областях Украины. Террористы угрожали нам терактами, убийствами, похищением членов комиссий и наблюдателей. Но, несмотря ни на что, мы обеспечили свободное и демократическое волеизъявление граждан”, - сказал спикер.
Кроме того, он отметил, что во время выборов власть не допустила использования какого-либо административного давления или подделки результатов.
В то же время международное сообщество признало выборы в Украине демократическими и прозрачными, отметил Турчинов.
“Предварительный подсчет голосов дает все основания считать, что украинцы избрали президента уже в первом туре, и я хочу поздравить Петра Порошенко с избранием на высшую государственную должность”, - сказал Турчинов.