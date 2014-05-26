Турчинов поздравил Порошенко с избранием на пост президента

Об этом он сказал в своем обращении на канале “Рада”.

Турчинов отметил, что несмотря на усилия врагов сорвать избирательный процесс и втянуть страну в войну, гражданское противостояние, украинский народ продемонстрировал свою политическую зрелость, патриотическую позицию, стремление к миру и стабильности.

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“Выборы состоялись во всех областях Украины. Террористы угрожали нам терактами, убийствами, похищением членов комиссий и наблюдателей. Но, несмотря ни на что, мы обеспечили свободное и демократическое волеизъявление граждан”, - сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что во время выборов власть не допустила использования какого-либо административного давления или подделки результатов.

В то же время международное сообщество признало выборы в Украине демократическими и прозрачными, отметил Турчинов.

“Предварительный подсчет голосов дает все основания считать, что украинцы избрали президента уже в первом туре, и я хочу поздравить Петра Порошенко с избранием на высшую государственную должность”, - сказал Турчинов.