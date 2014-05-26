ОБСЕ осуждает действия террористов, лишивших Донбасс права голоса

Директор Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Янез Ленарчич осудил действия вооруженных группировок, которые получают поддержку с территории Российской Федерации, по срыву выборов в Донецкой и Луганской областях, что лишило значительное количество украинских граждан, которые там проживают, возможности проголосовать за своих кандидатов на пост президента.

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Об этом шла речь сегодня во время встречи Ленарчича и и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Также в ходе встречи Дещица выразил благодарность руководителю БДИПЧ ОБСЕ за его поддержку и содействие в организации самой большой в истории Бюро миссии наблюдения за выборами, в результате чего почти половина всех международных наблюдателей на выборах работала под эгидой ОБСЕ.

Он также высоко оценил работу наблюдателей, засвидетельствовавших прозрачность и легитимность избирательного процесса, который отвечал международным обязательствам и создал надлежащие условия для обеспечения свободного волеизъявления украинского народа в день выборов.

Ленарчич со своей стороны поблагодарил украинскую сторону за содействие работе миссии, а также подтвердил готовность БДИПЧ ОБСЕ предоставлять поддержку украинской власти в реализации программы реформ.