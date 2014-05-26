ЦИК обработала 75% протоколов: Порошенко набрал 53,89%, Тимошенко - 13,13%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует информация, обнародованная в информационно-аналитической системе “Выборы”.

Согласно обработанным электронными протоколами, Петр Порошенко набрал 53,89% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 13,13%, Олег Ляшко - 8,49%, Анатолий Гриценко - 5,42%, Сергей Тигипко - 5,25%, Михаил Добкин - 3,29%, Вадим Рабинович - 2,3%.

Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.

Отметим, что такая информация появилась в системе “Выборы” по состоянию на 13.50.

В общем посчитано голосов 12 млн 976 тыс. 611 избирателей.