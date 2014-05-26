Труханов выигрывает выборы мэра Одессы

Он опережает Эдуарда Гурвица на 15 процентных пунктов — 46% избирателей против 31%, сообщает Думская.net.

Эдуард Грувиц заявляет о своем несогласии с данными результатами и собирается обжаловать результаты в суде.

"В их цифры поверить просто невозможно. Разумеется, они будут обжалованы в суде. У нас просто нет иного выбора", - заявил Гурвиц.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе были опубликованы экзит-полы с разными результатми.

Согласно данным опроса избирателей организации «Право выбора», у Геннадий Труханов набрал 43% голосов граждан, его главный оппонент Эдуард Гурвиц — 34%. По данным «Савик Шустер Студия», Труханов набрал 36% голосов избирателей, а Гурвиц — 42,6%. Данные Комитета защиты граждан таковы: Труханов — 45%, Гурвиц — 35%.

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При этом, как сообщил УНИАН источник в штабе Труханова, там больше доверяют данным «Права выбора» и Комитета защиты граждан, поскольку их опрос на избирательных участках был «более плотным». «Каждой из этих общественных организаций экзит-поллы проводились на более, чем 100 избирательных участках.

В то же время, опрос «Шустер Студии» - только по 24-м из 366 в городе Одессе», - пояснили УНИАН в штабе Труханова.