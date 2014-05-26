ЦИК обработала 60,51% протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным, за Петра Порошенко проголосовали 53,71% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшко - 8,47%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,25%, за Михаила Добкина - 3,43%, за Вадима Рабиновича - 2,31%.

Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.

Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.