ЦИК обработала 60,51% протоколов
11:25, 26 мая 2014Политика
0
По состоянию на 11.00, Центральная избирательная комиссия обработала 60,51% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
60,51% голосов уже обработали / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным, за Петра Порошенко проголосовали 53,71% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшко - 8,47%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,25%, за Михаила Добкина - 3,43%, за Вадима Рабиновича - 2,31%.
Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.
Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter