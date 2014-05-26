ЦИК обработала 45,28% протоколов: у Порошенко - 54,05%, у Тимошенко - 13,13%
09:30, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8.50 обработала 45,28% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, которые состоялись 25 мая.
Порошенко до сих пор лидирует / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, за Петра Порошенко проголосовали 54,05% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,13%, за Олега Ляшко - 8,52%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,09%, за Михаила Добкина - 3,37 %, за Вадима Рабиновича - 2,21%.
Все остальные кандидаты набрали менее 2 % голосов избирателей.
Общее количество голосов "за" - 7 млн 398 тыс. 798.
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