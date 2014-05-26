ЦИК обработала 45,28% протоколов: у Порошенко - 54,05%, у Тимошенко - 13,13%

Как передает корреспондент УНИАН, за Петра Порошенко проголосовали 54,05% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,13%, за Олега Ляшко - 8,52%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,09%, за Михаила Добкина - 3,37 %, за Вадима Рабиновича - 2,21%.

Все остальные кандидаты набрали менее 2 % голосов избирателей.

Общее количество голосов "за" - 7 млн 398 тыс. 798.