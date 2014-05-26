ЦИК обработала 40% избирательных протоколов: у Порошенко - 54,09%, у Тимошенко - 13,13%
08:47, 26 мая 2014Политика
0
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 08.10 утра обработала 20,6% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, которые состоялись 25 мая.
ЦИК обработала 40% избирательных протоколов: у Порошенко - 54,09%, у Тимошенко - 13,13%
/ REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.Читайте такжеВ штабе Порошенко насчитали 56% голосов за своего кандидата
Так, по результатам обработки 40% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,38% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,21%; за Олега Ляшко - 8,49%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,09%, за Михаила Добкина - 3,36%, за Вадима Рабиновича - 2,21%. Все другие кандидаты набрали менее 2 процентов голосов избирателей.
Общее количество голосов " за" – 6 миллионов 483 тысячи 289.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter