ЦИК обработала 40% избирательных протоколов: у Порошенко - 54,09%, у Тимошенко - 13,13%

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.Читайте такжеВ штабе Порошенко насчитали 56% голосов за своего кандидата

Так, по результатам обработки 40% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,38% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,21%; за Олега Ляшко - 8,49%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,09%, за Михаила Добкина - 3,36%, за Вадима Рабиновича - 2,21%. Все другие кандидаты набрали менее 2 процентов голосов избирателей.

Общее количество голосов " за" – 6 миллионов 483 тысячи 289.