Штаб Порошенко насчитал почти 13% голосов за Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сказал руководитель юридического департамента штаба Порошенко Роман Зварыч.

Так, по данным параллельного подсчета голосов, который ведется штабом кандидата, за Порошенко проголосовали 54,1%, за Юлию Тимошенко - 12,97%.

Зварыч отметил, что в последние несколько часов эти цифры меняются лишь в сотых. Поэтому, по его прогнозу, можно говорить, что окончательный результат выборов будет колебаться в пределах этих цифр.

Он сказал, что на данный момент не удалось подсчитать 100% голосов из-за того, что в Киеве процесс голосования завершился очень поздно, и на данный момент подсчитано лишь 50%.

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Он рассказал, что наибольшую поддержку Порошенко получил во Львовской области (69%), в Винницкой - 67%, Ивано-Франковской области - 65%.

Более 60% Порошенко также набрал на Закарпатье, в Тернопольской, Киевской областях и непосредственно в Киеве.

50% Порошенко получил в Днепропетровский, 54% - в Чернигове, 45% - в Черкассах, 41% - в Одессе.

Наименьшая поддержка у Порошенко - на востоке. Так, в Луганской - 31%, в Харьковской - 35%, Донецкой – 37%, Запорожской - 38%, добавил Зварыч.