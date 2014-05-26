ЦИК обработала 33,2% избирательных протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.Читайте такжеСредняя явка в Украине составляет 61% - ЦИК

Так, по результатам обработки 33,2% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,08% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,12%; за Олега Ляшко - 8,47%, за Анатолия Гриценко - 5,51%, за Сергея Тигипко - 5,08%, за Михаила Добкина - 3,32%, Вадима Рабиновича - 2,2 %. Все другие кандидаты получили менее 2 процентов голосов избирателей.

Подсчитаны голоса 5 миллионов 305 тысяч 707 избирателей.