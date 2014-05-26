ЦИК обработала 33,2% избирательных протоколов
07:52, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала 33,2% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 25 мая.
ЦВК опрацювала 33,2% виборчих протоколів
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.Читайте такжеСредняя явка в Украине составляет 61% - ЦИК
Так, по результатам обработки 33,2% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,08% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,12%; за Олега Ляшко - 8,47%, за Анатолия Гриценко - 5,51%, за Сергея Тигипко - 5,08%, за Михаила Добкина - 3,32%, Вадима Рабиновича - 2,2 %. Все другие кандидаты получили менее 2 процентов голосов избирателей.
Подсчитаны голоса 5 миллионов 305 тысяч 707 избирателей.
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