В Донецке похищены три члена ОИК №42

В Донецке взяты в плен три члена избирательной комиссии №42 (Ворошиловский и Калининский район) и их водитель

Как сообщают Новости Донбасса, похищены: Александр Косенко - председатель окружной избирательной комиссии, Наталья Степко - член окружной избирательной комиссии, Сергей Гречко - член окружной избирательной комиссии. Также похищен водитель комиссии. Также отмечается, что связь с ними пропала в 15.00 воскресенья.

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