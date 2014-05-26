Квасьневский: самое важное, что выборы президента Украины завершатся после первого тура

Об этом сообщает Польское радио.

«Результат победителя – очень оптимистичный, хорошо, что не будет второго тура» – прокомментировал Квасневский объявление данных опросов экзит-пола относительно президентских выборов в Украине, которые состоялись 25 мая 2014 года.

«Если этот результат – правдивый, так это означает прекрасный мандат. Такого не имел никто. И, что важно, мы экономим три недели (потому что тогда должен был бы состояться второй тур), очень острого поединка между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко», – сказал политик.

По словам экс-главы Польши, новый президент Украины будет иметь большое значение для стабилизации государства.

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«Необходимо расширить формулу правительства и включить представителей восточной Украины, восток должен знать, что он нужен новой Украине», – считает Квасневский.

Как сообщал УНИАН, по данным экзит-пола, Порошенко по результатам голосования 25 мая получил около 56-57% голосов избирателей, что обеспечивает его победу в первом туре.

Второе место среди 21 кандидата в президенты заняла Юлия Тимошенко, которая набрала 12-13% голосов и уже признала честность голосования.