На Луганщине террористы взяли в плен двух местных журналистов - активистка

Об этом Радио Свобода сообщила активистка луганского Евромайдана Мария Белякова.

По словам Беляковой, она позвонила по телефону одному из журналистов, трубку взял какой-то мужчина, который сказал, что их везут в СБУ для выяснения личности и скоро отпустят. На заднем плане был слышен голос Осовского, который объяснял, какие фотографии есть на его планшете.

Основной претензией террористов был украинский флаг, выявленный в салоне автомобиля.

Журналисты в день выборов ездили по Луганской области, обеспечивая трансляцию хода избирательного процесса.