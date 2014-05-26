На Луганщине террористы взяли в плен двух местных журналистов - активистка

05:42, 26 мая 2014
Политика
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На блокпосту в городе Счастье Луганской области боевики задержали автомобиль, в котором ехали журналист луганского издания «Обзор» Вячеслав Бондаренко, стример Максим Осовский и нанятый ими водитель такси Андрей Титовский.

Краматорск / REUTERS

Об этом Радио Свобода сообщила активистка луганского Евромайдана Мария Белякова.

По словам Беляковой, она позвонила по телефону одному из журналистов, трубку взял какой-то мужчина, который сказал, что их везут в СБУ для выяснения личности и скоро отпустят. На заднем плане был слышен голос Осовского, который объяснял, какие фотографии есть на его планшете.

Основной претензией террористов был украинский флаг, выявленный в салоне автомобиля. 

Журналисты в день выборов ездили по Луганской области, обеспечивая трансляцию хода избирательного процесса.

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