ЦИК обработала 10,17% избирательных протоколов
05:26, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 5:00 утра обработала 10,17% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 25 мая.
У Порошенко - 54,8%, у Тимошенко - 13,24%
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.
Так, по результатам обработки 10,17% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,8% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,24%; за Олега Ляшко - 8,5%, за Анатолия Гриценко - 5,55%, за Сергея Тигипко - 4,74%, за Михаила Добкина - 3,34%. Все остальные кандидаты набрали менее 2 процентов.
Всего посчитаны голоса 1 миллиона 690 тысяч 196 избирателей.
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