ЦИК обработала 10,17% избирательных протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.

Так, по результатам обработки 10,17% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,8% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,24%; за Олега Ляшко - 8,5%, за Анатолия Гриценко - 5,55%, за Сергея Тигипко - 4,74%, за Михаила Добкина - 3,34%. Все остальные кандидаты набрали менее 2 процентов.

Всего посчитаны голоса 1 миллиона 690 тысяч 196 избирателей.