Охендовский объяснил, почему ЦИК не получает новые данные о подсчете голосов

03:19, 26 мая 2014
Политика
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Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявляет о проблемах в каналах связи «Укртелекома», которые привели к тому, что Центризбирком не может получить данные из окружных комиссий о подсчете голосов. 

Охендовський


Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охендовский заявил на брифинге.

«Система «Выборы» - это двухуровневая система, которая состоит из программно-аппаратных компонентов на уровне ЦИК и всех 213 окружных избирательных комиссий. Программно-аппаратные компоненты функционируют должным образом. Но в системе есть еще один компонент — это телекоммуникационный. Это — каналы связи. В работе каналов связи выявлены отдельные неполадки и сейчас проходят их тестирования. Как только они завершатся, окружные избирательные комиссии смогут продолжить выдавать информацию о содержании протоколов ОИК в ЦИК», - сказал Охендовский. 

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Также он отметил, что на данный момент в окружных избирательных комиссиях приступили к принятию протоколов участковых комиссий. Но сообщение о содержании протоколов в ЦИК поступит только тогда, когда будет завершено тестирование каналов связи и они будут открыты для передачи информации. 

Охендовский добавил, что тестирование должно завершиться через несколько часов. Вместе с тем, он заявил, что ему неизвестно по каким причинам возникли проблемы со связью, но Центральная избирательная комиссия ожидает представителей “Укртелекома”, которые дадут ответ членам ЦИК относительно ситуации.

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