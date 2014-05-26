Бильдт поздравил Порошенко как нового Президента Украины
02:58, 26 мая 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт поздравил Петра Порошенко как нового Президента Украины.
Бильдт поздравил Порошенко как нового Президента Украины
Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Выразительный результат для Петра Порошенко как для нового президента является результатом, который является хорошим для Украины и хорошим для Европы. Поздравляем!», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, по данным экзит-пола, Порошенко по результатам голосования 25 мая получил около 56-57% голосов избирателей, что обеспечивает его победу в первом туре.
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Второе место среди 21 кандидата в президенты заняла Юлия Тимошенко, которая набрала 12-13% голосов и уже признала честность голосования.
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