В штабе Порошенко насчитали 56% голосов за своего кандидата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге для прессы председатель избирательного штаба Порошенко Виталий Ковальчук, ссылаясь на данные после обработки 60% протоколов избирательных участков.

Он отметил, что явка по Украине, по их данным, составляет 60%.

В штабе рассчитывают на утро получить уже все 100% голосов избирателей.

Отвечая на вопрос, известно ли что-то в штабе по поводу того, почему не обновляются данные на сайте ЦИК, Ковальчук сказал, что ЦИК пообещали в течение 1-2 часов решить определенные технические проблемы, которые возникли с системой “Выборы” .

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“Мы думаем, что ЦИК обеспечит надлежащее функционирование системы “Выборы” и избирательные комиссии смогут в установленном порядке в электронном виде предоставлять результаты голосования”, - сказал Ковальчук, отметив, что если технические сбои решить не удастся, то каждая комиссия будет передавать данные на бумажных носителях - то есть протоколы с мокрыми печатями - для их обработки ЦИК.