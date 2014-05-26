Партия регионов признает, что президентские выборы состоялись

Об этом в прямом эфире Шустер Live заявил один из лидеров Партии регионов Александр Вилкул, сообщает Сегодня.

"Выборы состоялись. У Украины есть легитимно выбранный президент. Победила Украина, а значит, победила и Партия регионов", - сказал он.

"Я не стал бы зацикливаться на результате Михаила Добкина, потому что мы все видим: на территории, на которой проживает около 20% избирателей, проголосовало всего несколько десятков тысяч человек", - подчеркнул Вилкул.

Читайте такжеВ Донецкой области по состоянию на 21.00 явка избирателей составила 15,63% - КИУ

Кроме того, он заверил, что в Донбассе выборы состоялись.

"В Донецкой области всего 2400 избирательных комиссий. Все они на 100% укомплектованы представителями Партии регионов (99% местного самоуправления в Донецкой области – представители ПР). Учитывая сложность ситуации в регионе, президентские выборы состоялись только в 25% избирательных комиссиях. В остальных не состоялись по причине безопасности людей", - заявил Вилкул.

Напомним, Порошенко лидирует данным экзит-поллов. Так, по данным национального экзит-полла-2014 (проводили совместно Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии (КМИС), Центр Разумкова), голоса между кандидатами распределились следующим образом: Петр Порошенко — 55,9% голосов, Тимошенко — 12,9%, Олег Ляшко - 8%.

"Всеукраинский телевизионный экзит-пол", который провела компания TNS по заказу телеканалов "Интер", ICTV, "1+1" и "Украина":

Петр Порошенко - 57,3% голосов

Юлия Тимошенко - 12,4%

Олег Ляшко - 8,7%