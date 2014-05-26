Ляшко забрал часть электората "Свободы" - социолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции, посвященной результатам Национального экзит-пола - 2014 по состоянию на 20.00, отвечая на вопрос относительно рейтинга Олега Ляшко.

В частности, Бекешкина отметила, что в последнее время рейтинг Ляшко рос, но его выход на третью позицию связан с тем, что из-за низкой явки на востоке «опустился» Сергей Тигипко, которому пророчили третье место.

«Давайте вспомним «Свободу», что бы там не говорили, прогнозировали, что она пройдет где-то на масштабе 5-6%. Она взяла 10%. За нее голосовал не только ее «ядерный» электорат, а электорат, который к национализму не имел никакого отношения. В том числе русскоязычный электорат», - сказала эксперт и добавила, что в «Свободе» видели людей, которые «могут очень хорошо врезать».

Читайте такжеЛяшко расстроен, что не стал президентомОна напомнила, что лидер «Свободы» Олег Тягнибок, по данным Национального экзит-пола - 2014 (по состоянию на 20.00), получил 1,3% голосов выборов.

«Мне кажется, что часть того электората, который ожидал от «Свободы», что она даст в морду, перешла к Ляшко с вилами... Где те проценты, которые когда-то имела «Свобода» и Тягнибок мог иметь? Я думаю, они перешли к Ляшко», - сказала Бекешкина.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Национального экзит-пола - 2014 по состоянию на 20.00, за кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко проголосовали 55,7% избирателей, Юлию Тимошенко - 12,8%, Олега Ляшко - 8,1%, Анатолия Гриценко - 6,3%, Сергея Тигипко - 4,8%.

За Михаила Добкина проголосовали 2,1% избирателей, за Ольгу Богомолец и Вадима Рабиновича - по 2%, за Олега Тягнибока - 1,3%, за Петра Симоненко - 1,1%.

В то же время Дмитрий Ярош получил - 1%, Андрей Гриненко - 0,5%, Валерий Коновалюк - 0,3%, Юрий Бойко и Владимир Саранов - по 0,2%, Ренат Кузьмин, Александр Клименко, Василий Цушко, Зорян Шкиряк и Николай Маломуж - по 0,1%, и Василий Куйбида - 0%.