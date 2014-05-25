Ляшко расстроен, что не стал президентом

Однако сам кандидат в интервью ТСН.Марафон заявил, что недоволен неожиданной поддержкой. "Я рассчитывал победить на выборах, поэтому этот результат для меня не совсем такой, каким хотелось бы, чтобы он был", - сказал Ляшко в эфире ТСН.Марафон.

Читайте такжеТелевизионный экзит-пол: Треть украинцев знали, за кого будут голосовать, еще полгода назадОн также поделился своим видением, что первым делом должен сделать новоизбранный президент Украины. По его словам, первоочередной задачей является решение ситуации на Востоке. По его мнению, это возможно лишь еще более жесткими силовыми действиями. "С террористами, которые с оружием, говорить нечего. Их надо уничтожать. С людьми, которые имеют другие политические взгляды, с ними надо говорить. Но я считаю, что останавливать АТО не надо. Если мы сегодня не остановим террористов, то там разгорится гражданская война", - сказал Ляшко.

При этом он отметил, что Кремль после выборов не прекратит прилагать усилия для дестабилизации ситуации в Украине.

"Путин хочет возродить СССР. Путин хочет лишить Украину независимости. Он не остановится. Он остановится там, где мы его остановим", - добавил кандидат в президенты.