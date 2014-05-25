В Харькове Добкин отметил, что голосовал "за мир и спокойствие" в Украине

В Харькове на выборах главы государства проголосовал кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облорганизации Партии регионов, Добкин проголосовал на избирательном участке, находящемся в харьковской школе №138 на улице Эйдемана, 6.

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«Я проголосовал за мир и спокойствие в нашей стране. По той информации, которую получает наш штаб из Донецкой и Луганской областей, выборы проходят там крайне напряженно, несмотря на то, что многие люди изъявили желание проголосовать. Надеюсь, что это первые и последние подобные выборы в нашей стране», - сказал Добкин.

Добкин прибавил, что у него было много причин сняться с гонки, однако заметил, что решил не снимать свою кандидатуру ради сохранения страны и восстановления мира.