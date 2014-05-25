Террористы в Снежном похитили кандидата на должность мэра - СМИ
11:38, 25 мая 2014Политика
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Террористы в Снежном похитили кандидата на должность городского головы от демократических сил Андрея Анатольевича Искру
Террористы в Снежном похитили кандидата на должность мэра / REUTERS
С 2009 по 2011 год он был руководителем всеукраинской общественной организации «Национальный Координационный Комитет противодействия коррупции».
На сегодняшний день является членом общественной организации «Патриот» и членом Независимого профсоюза горняков Донбасса (председатель - Николай Волынко). Беспартийный. Женат, имеет ребенка.Читайте такжеБоевики ДНР продолжают террор против членов избиркомов - КИУ
Сейчас избирательный штаб блокируют вооруженные люди. Там сегодня должны состояться внеочередные выборы Президента и выборы городского головы Снежного.
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