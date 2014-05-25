Пытки и угрозы расстрела: фотограф рассказала о пребывании в плену у террористов

Все время пребывания в плену Милану били и кололи неизвестными веществами, на ее руках – следы от инъекций, сообщает Lb.ua.

Девушка рассказала, как ее захватили.

"Я шла по одной из центральных улиц, не знаю ее названия. Меня обогнал минибус черного цвета, с раздвижной дверью. Двое мужчин схватили меня и затащили внутрь, - говорит Милена. - Очнулась я в каком-то помещении. Руки были связаны за спиной, на глазах - плотная повязка".

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"Первый день мне не давали пить, хотя я просила. "Что тебе надо...сиди тихо". Орали на меня: "Это бендеровку привезли", называли разведчицей, фашисткой и «правым сектором». Потом швырнули меня в какую-то комнату и начался допрос", - говорит девушка.

Для деморализации пленников террористы устраивали инсценировки расстрелов.

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Возможно, это были не только инсценировки, ведь, по словам девушки, из таких поездок (всего их было 4-5) возвращались не все.

Потом в один день ее отпустили.

"Меня и еще двоих людей посадили в машину. У меня были завязаны глаза. Везли около часа. Просто вытолкнули из машины и сказали: "Не открывай глаза, пока мы не уедем". Отпустили только меня. В карман джинсов, когда мы остановились, положили что-то, это оказался паспорт", - вспомнила Милена