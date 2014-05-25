Пытки и угрозы расстрела: фотограф рассказала о пребывании в плену у террористов
Профессиональный фотограф Милена отправилась "пообщаться с людьми и посмотреть своими глазами" на события в Донецк, где ее похитили и две недели продержали в плену.
Все время пребывания в плену Милану били и кололи неизвестными веществами, на ее руках – следы от инъекций, сообщает Lb.ua.
Девушка рассказала, как ее захватили.
"Я шла по одной из центральных улиц, не знаю ее названия. Меня обогнал минибус черного цвета, с раздвижной дверью. Двое мужчин схватили меня и затащили внутрь, - говорит Милена. - Очнулась я в каком-то помещении. Руки были связаны за спиной, на глазах - плотная повязка".
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"Первый день мне не давали пить, хотя я просила. "Что тебе надо...сиди тихо". Орали на меня: "Это бендеровку привезли", называли разведчицей, фашисткой и «правым сектором». Потом швырнули меня в какую-то комнату и начался допрос", - говорит девушка.
Для деморализации пленников террористы устраивали инсценировки расстрелов.
Читайте такжеДонецкие шахтеры рассказали о пытках террористов и показали почти срезанную лампочкой татуировку (фото)"В какой-то из дней меня и еще каких-то мужчин запихнули в машину и вывезли куда-то, возможно, в лес, там было очень тихо. Нас вывели из машины, поставили на колени, подошел человек и приставил к голове автомат. Сказал, чтобы читали молитву. Если читали тихо, мог ударить, требовал читать громче. А потом были выстрелы в воздух", - говорит Милена.
Возможно, это были не только инсценировки, ведь, по словам девушки, из таких поездок (всего их было 4-5) возвращались не все.
Потом в один день ее отпустили.
"Меня и еще двоих людей посадили в машину. У меня были завязаны глаза. Везли около часа. Просто вытолкнули из машины и сказали: "Не открывай глаза, пока мы не уедем". Отпустили только меня. В карман джинсов, когда мы остановились, положили что-то, это оказался паспорт", - вспомнила Милена