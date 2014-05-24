В МВД обещают наказать милиционеров-предателей из Донбасса и Луганщины
14:38, 24 мая 2014Политика
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По словам Гриняка, большинство из них уволены из рядов милиции.
Милиционеры Донетчины предали украинский народ / Фото УНИАН
Начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир Гриняк заявил о том, против правоохранителей из Донбасса и Луганщины, которые нарушили присягу, возбуждены уголовные дела, сообщает ТСН.ua.
"О правоохранителях, которые перешли на сторону сепаратистов или не выполняют своих функциональных обязанностей и присягу, которую они дали народу Украины, то против них возбуждены уголовные дела, основная часть из них уволена", - заявил представитель МВД во время брифинга.
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