В МВД обещают наказать милиционеров-предателей из Донбасса и Луганщины

Начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир Гриняк заявил о том, против правоохранителей из Донбасса и Луганщины, которые нарушили присягу, возбуждены уголовные дела, сообщает ТСН.ua.

"О правоохранителях, которые перешли на сторону сепаратистов или не выполняют своих функциональных обязанностей и присягу, которую они дали народу Украины, то против них возбуждены уголовные дела, основная часть из них уволена", - заявил представитель МВД во время брифинга.

Читайте такжеТимчук: Под Волновахой бойцов "Донбасса" расстреливали из оружия армии РФ