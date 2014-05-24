Российский снайпер рассказал, сколько ему предлагали за "головы" офицеров-украинцев

Снайпер из России, которого представители СБУ задержали ранее в Харькове, рассказал, что за каждого убитого украинского военного ему обещали от 100 до 1000 долларов, сообщает ТСН.ua.

Во время допроса диверсант признался, что приехал в Украину по заданию российских спецслужб и до этого принимал участие в военных действиях в Чечне.

39-летний россиянин должен был отстреливать украинских военных за вознаграждение. За убитого солдата ему обещали 100 долларов, а за офицера - 1000. Еще 2 тысячи евро террорист должен был получить после возвращения в Россию, сообщает пресс-служба СБУ.

Перед выездом на территорию Украины злоумышленник прошел подробный инструктаж в Ростове-на-Дону. Сейчас силовики держат снайпера под стражей. Как уже ранее сообщалось, на Донбассе задержали влиятельных сепаратистов и одного террориста.

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